Премьер Украины Свириденко подтвердила, что ее брат живет за границей

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что ее родной брат Виталий живет за рубежом.
В интервью украинской службе «Радио Свобода»* она назвала слухами распространяемую некоторыми СМИ информацию о том, что ее брат покинул Украину во время конфликта с Россией. По словам Юлии Свириденко, это произошло до начала военных действий, и с тех пор он живет за пределами страны.
По данным издания, Виталий Свириденко приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.
Ранее сообщалось, что брат Юлии Свириденко работает в британской юридической фирме в Лондоне.
* Минюст признал организацию иноагентом, она также причислена к нежелательным в России.