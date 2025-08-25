Американский режиссер Вуди Аллен внесен в базу данных «Миротворца»

Известный американский режиссер и сценарист Вуди Аллен был добавлен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют информация, которая опубликована на портале.
В частности, Аллену предъявляют обвинения в том, что «он открыто выражал поддержку действиям России» и «принимал осознанное участие в мероприятии, организованном российской стороной».
Как известно, совсем недавно режиссер стал гостем Московской международной недели кино. В формате онлайн-интервью Аллен рассказал, что ему очень нравится российский кинематограф.
Ранее KP.RU информировал, что Министерство иностранных дел Украины резко высказалось в сторону Вуди Аллена. Ведомству крайне не понравилось, что мужчина принял участие в Московской международной неделе кино. Представители украинского министерства отметили, что осуждают Аллена за подобные действия.