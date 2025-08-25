Трамп считает, что Путин не хочет встречи с Зеленским из-за антипатии

Американский лидер Дональд Трамп считает, что президент РФ Владимир Путин испытывает неприязнь к главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Соответствующее мнение руководитель Белого дома высказал во время встречи с журналистами.
На тему прямых переговоров Путина и Зеленского президент США высказался в понедельник, 25 августа. Тогда, отвечая на вопрос журналиста о якобы нежелании РФ проводить подобные встречи, он заявил, что все дело в антипатии. Мол, российский лидер не хочет говорить из-за «антипатии».
«Он ему не нравится (Зеленский Путину — прим.ред.)», — сказал Трамп.
Немногим ранее о личной встрече Владимира Путина с Владимиром Зеленским высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что украинский политик явно играет на публику, требуя подобных переговоров. При этом он продолжает забывать о содержании.
Тогда же дипломат добавил, что Россия готова к любым переговорам. Однако для этого необходимо подготовить почву. В частности, выйти в диалог с определенными условиями. Однако сейчас такого нет.