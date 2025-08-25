Ричмонд
Россия решила разорвать Европейскую конвенцию о пытках

Правительство России предложило выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин 23 августа 2025 года. Президенту РФ Владимиру Путину рекомендовано внести в Государственную думу законопроект о денонсации конвенции и протоколов к ней. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В правительстве пояснили, что решение принято в соответствии с федеральным законом о международных договорах. «Одобрить и предоставить президенту Российской Федерации … предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в тексте постановления.

Ранее правительство под руководством Михаила Мишустина также получило поручение от президента Владимира Путина о внесении изменений в законодательство по установлению сроков давности при оспаривании сделок приватизации. Это поручение было опубликовано после Петербургского международного экономического форума 2025 и должно быть выполнено до 1 декабря текущего года.

