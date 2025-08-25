Россия решила разорвать Европейскую конвенцию о пытках

В правительстве пояснили, что решение принято в соответствии с федеральным законом о международных договорах. «Одобрить и предоставить президенту Российской Федерации … предложение о денонсации Российской Федерацией Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в тексте постановления.