Трамп: США и РФ обсуждали возможность сокращения ядерных арсеналов

Президент США подчеркнул, что хотел бы обеспечить денуклеаризацию сторон.

Источник: Аргументы и факты

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным поднимался вопрос о возможном обоюдном окращении ядерных запасов.

«Мы говорим об ограничении ядерных вооружений, мы подключим к этому Китай», — отметил он.

Как заявил глава Белого дома, Соединенные Штаты обладают самым крупным ядерным арсеналом в мире, Россия занимает второе место по этому показателю, а Китай — третье.

Он подчеркнул, что хотел бы обеспечить денуклеаризацию (процесс сокращения арсеналов ядерного оружия) сторон.

Ранее Трамп заявил, что общался с Путиным после телефонного разговора 18 августа.

