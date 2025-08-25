Трамп: США и РФ обсуждали возможность сокращения ядерных арсеналов

Лидер США Дональд Трамп сообщил, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным поднимался вопрос о возможном обоюдном окращении ядерных запасов.
«Мы говорим об ограничении ядерных вооружений, мы подключим к этому Китай», — отметил он.
Как заявил глава Белого дома, Соединенные Штаты обладают самым крупным ядерным арсеналом в мире, Россия занимает второе место по этому показателю, а Китай — третье.
Он подчеркнул, что хотел бы обеспечить денуклеаризацию (процесс сокращения арсеналов ядерного оружия) сторон.
Ранее Трамп заявил, что общался с Путиным после телефонного разговора 18 августа.
