В Киеве пригрозили Варшаве ответными мерами на запрет бандеровской символики

Украина рассматривает возможные ответные шаги в связи с инициативой президента Польши Кароля Навроцкого о запрете бандеровской символики на территории страны. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах Украины.