Трамп заявил о планах посетить КНР в 2025 году «или вскоре после»

Президент США сообщил, что недавно общался с Си Цзиньпином.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах побывать в Китае в 2025 году или чуть позже.

«Вероятно, в течение этого года или вскоре после мы поедем в Китай», — сказал президент США, отвечая на вопросы представителей СМИ во время встречи с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном в Белом доме.

Трамп также рассказал, что общался с председателем КНР Си Цзиньпином «достаточно недавно».

Ранее газета The Times сообщила, что Трамп, Путин и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу в Пекине в начале сентября, она будет приурочена к празднованию 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Востоковед Кирилл Котков в разговоре с aif.ru прокомментировал возможность трехсторонней встречи.

