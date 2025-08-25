Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил возможность своей поездки в Корею на саммит АТЭС

Трамп заверил, что скоро посетит Южную Корею.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп допустил возможность собственной поездки в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время беседы с журналистами.

Как известно, 25 августа Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён встретились в Белом доме. Тогда они традиционно ответили на вопросы журналистов, и один из них поинтересовался, поедет ли американский лидер на саммит АТЭС. Тот такой возможности не исключил.

«Я бы хотел (поехать — прим.ред.). Я могу представить, что поеду», — сказал Трамп.

Тогда же он добавил, что скоро посетит Южную Корею. При этом не уточнив, когда именно.

Напомним, саммит АТЭС пройдет в Юнжой Корее в период с 31 октября по 1 ноября. Мероприятие состоится в городе Кёнджу. На него уже был приглашен президент РФ Владимир Путин. Однако окончательное решение российский лидер пока не принял.

Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.
Читать дальше