Трамп допустил возможность своей поездки в Корею на саммит АТЭС

Президент США Дональд Трамп допустил возможность собственной поездки в Южную Корею на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). С соответствующим заявлением американский лидер выступил во время беседы с журналистами.
Как известно, 25 августа Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён встретились в Белом доме. Тогда они традиционно ответили на вопросы журналистов, и один из них поинтересовался, поедет ли американский лидер на саммит АТЭС. Тот такой возможности не исключил.
«Я бы хотел (поехать — прим.ред.). Я могу представить, что поеду», — сказал Трамп.
Тогда же он добавил, что скоро посетит Южную Корею. При этом не уточнив, когда именно.
Напомним, саммит АТЭС пройдет в Юнжой Корее в период с 31 октября по 1 ноября. Мероприятие состоится в городе Кёнджу. На него уже был приглашен президент РФ Владимир Путин. Однако окончательное решение российский лидер пока не принял.