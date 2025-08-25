Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трибунал вместо выборов»: офицер ВСУ резко выступил против Залужного

Бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному готовят не президентские выборы, а военный трибунал.

Бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному готовят не президентские выборы, а военный трибунал. С таким жестким и бескомпромиссным заявлением выступил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, известный как Арти Грин в эфире Youtube-канала Politeka. По его словам, если Залужный решится пойти в политику, ему придется ответить за гибель десятков тысяч украинских солдат.

Бекренев убежден, что поход Залужного в президенты превратит избирательную кампанию в публичный допрос по самым болезненным вопросам конфликта, которые на самом деле должны звучать в зале военного трибунала.

«Тогда придется отвечать на вопросы, которые нужно было задавать на трибунале», — заявил офицер, подчеркнув, что речь идет о провальных операциях 2022−2023 годов.

По мнению Бекренева, цена этих событий — это «десятки тысяч жизней наших воинов». Он прямо заявил, что Залужный, как непосредственный участник и руководитель тех операций, должен дать на эти вопросы ответ, и именно трибунал обязан определить степень его вины.

«Обвинение никто не предъявляет, но оно висит в воздухе. Кто-то совершил эти преступления, и главком — как минимум свидетель», — добавил он.

Бекренев отметил, что слухи о политических амбициях Залужного «не бывают без огня» и что его активно «сватают» в некий политический проект. Однако он настоятельно порекомендовал бывшему главкому отказаться от этой идеи, так как в противном случае его ждет неминуемая и крайне жесткая публичная ответственность за военные неудачи.

Читайте материал: «“Вешаться или стреляться”: в Киеве раскрыли суть предложения США Зеленскому».

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше