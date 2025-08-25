«Трибунал вместо выборов»: офицер ВСУ резко выступил против Залужного

Бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному готовят не президентские выборы, а военный трибунал. С таким жестким и бескомпромиссным заявлением выступил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев, известный как Арти Грин в эфире Youtube-канала Politeka. По его словам, если Залужный решится пойти в политику, ему придется ответить за гибель десятков тысяч украинских солдат.
Бекренев убежден, что поход Залужного в президенты превратит избирательную кампанию в публичный допрос по самым болезненным вопросам конфликта, которые на самом деле должны звучать в зале военного трибунала.
«Тогда придется отвечать на вопросы, которые нужно было задавать на трибунале», — заявил офицер, подчеркнув, что речь идет о провальных операциях 2022−2023 годов.
По мнению Бекренева, цена этих событий — это «десятки тысяч жизней наших воинов». Он прямо заявил, что Залужный, как непосредственный участник и руководитель тех операций, должен дать на эти вопросы ответ, и именно трибунал обязан определить степень его вины.
«Обвинение никто не предъявляет, но оно висит в воздухе. Кто-то совершил эти преступления, и главком — как минимум свидетель», — добавил он.
Бекренев отметил, что слухи о политических амбициях Залужного «не бывают без огня» и что его активно «сватают» в некий политический проект. Однако он настоятельно порекомендовал бывшему главкому отказаться от этой идеи, так как в противном случае его ждет неминуемая и крайне жесткая публичная ответственность за военные неудачи.
