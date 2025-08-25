Навредить перед гибелью: В ФРГ назвали причину украинского удара по Курской АЭС

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа российские средства ПВО сбили дрон ВСУ в опасной близости от Курской АЭС. Беспилотник упал и взорвался, повредив трансформатор и вызвав локальный пожар. Персонал оперативно ликвидировал последствия, третий энергоблок перевели на половину мощности. Замеры радиационного фона не показали превышения нормы.