Украина угрожает Польше из-за вероятного запрета символики бандеровцев

Киев предупредил Варшаву, что ее ждут последствия из-за запрета бандеровской символики.

Источник: Комсомольская правда

Руководство Украины начало угрожать серьезными последствиями главе Польши Каролю Навроцкому за инициативу запретить в стране на законодательном уровне всю бандеровскую символику. Об этом информирует газета «Европейская правда» со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

«Мы анализируем правовое измерение принятых решений и их возможное влияние на положение украинских граждан в Польше… Любые политизированные решения о якобы приравнивании украинских символов к нацистским потребуют реагирования украинской стороны», — заявил изданию собеседник.

По словам источника, такие меры Варшавы приведут лишь к негативной реакции и спровоцируют мятежи со стороны украинских граждан.

Напомним, что совсем недавно Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал соцвыплаты и медицинскую помощь для безработных граждан Украины. Вдобавок, польский лидер выступил с инициативой приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне.