Украина угрожает Польше из-за вероятного запрета символики бандеровцев

Напомним, что совсем недавно Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который предусматривал соцвыплаты и медицинскую помощь для безработных граждан Украины. Вдобавок, польский лидер выступил с инициативой приравнять бандеровскую символику к фашистской на законодательном уровне.