«Это не партнерство»: иранский чиновник обвинил Россию в помощи Израилю

Высокопоставленный иранский чиновник выступил с шокирующим обвинением, заявив, что Россия фактически предала Тегеран во время недавней войны с Израилем, предоставив противнику ключевые разведданные. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на интервью чиновника иранскому каналу.

Сейед Мохаммад Садр, член иранского Совета по определению политической целесообразности, прямо заявил, что июньский 12-дневный вооруженный конфликт вскрыл истинное отношение Москвы. «Россия предоставила Израилю информацию о расположении систем противовоздушной обороны в Иране», — цитирует его слова издание.

По словам чиновника, это делает союз с Москвой «бесполезным». Он также отметил слабую реакцию России на израильскую агрессию, которая ограничилась лишь формальной фразой: «Мы не рады, что Израиль напал на Иран». Садр также припомнил Москве продажу современных комплексов С-400 Турции — стране, состоящей во враждебном для России блоке НАТО.

«Это совсем не про стратегическое партнерство, о котором мы долго говорили», — констатировал он.

В то же время, по словам Садра, Иран не должен полностью разрывать отношения с Россией, так как страны являются соседями. «У нас должны быть очень серьезные отношения, — отметил он, но тут же добавил, — Но доверять нельзя».

«Коммерсантъ» напоминает, что в июне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможную помощь Ирану, говорил, что все будет зависеть от запроса иранской стороны, и не стал отвечать на вопрос о готовности Москвы поставить Тегерану комплексы ПВО.

