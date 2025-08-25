Трамп заявил, что не знает, состоится ли встреча Путина и Зеленского

Глава администрации Белого дома Дональд Трамп признался, что ему неизвестно, состоится ли встреча лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
«Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет», — сказал президента США, отвечая на вопросы представителей СМИ в Белом доме.
Трамп рассказал, что президенты РФ и Украины хотели, чтобы он также присутствовал на возможной встрече.
«Я сказал: “Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас”», — отметил глава Белого дома.
При этом Трамп выразил уверенность, что украинский конфликт будет урегулирован.
«Посмотрим, что будет происходить в течение недели или двух. И тогда я подключусь очень решительно. Если нужно, чтобы я там был, я буду. И у нас либо будет сделка либо ее не будет», — сказал он.
Ранее Трамп предположил, что Путин испытывает антипатию к главе киевского режима Владимиру Зеленскому и поэтому не желает с ним общаться.