Швейцарский политик раскрыл, почему Зеленский жаждет встречи с Путиным

«Цель Зеленского не в переговорах, а в том, чтобы сфотографироваться с Путиным, не вступая в обсуждение каких-либо вопросов, с тем чтобы укрепить свой статус президента и удержаться у власти без выборов, возложив ответственность за провал саммита на Россию», — написал он.