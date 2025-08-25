Ричмонд
Трамп предположил, что посетит саммит АТЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «довольно скоро» посетить Южную Корею и саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Отвечая, может ли он воспользоваться визитом для организации встречи южнокорейского и северокорейского руководителей, Трамп ответил, что достичь такого «было бы интересно».

Саммит АТЭС состоится 31 октября — 1 ноября в городе Кенджу.

Читайте материал «Путин проинформировал иностранного лидера об итогах саммита Россия-США».

