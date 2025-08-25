Трамп предположил, что посетит саммит АТЭС

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует «довольно скоро» посетить Южную Корею и саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Отвечая, может ли он воспользоваться визитом для организации встречи южнокорейского и северокорейского руководителей, Трамп ответил, что достичь такого «было бы интересно».
Саммит АТЭС состоится 31 октября — 1 ноября в городе Кенджу.
Читайте материал «Путин проинформировал иностранного лидера об итогах саммита Россия-США».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
АТЭС: что такое Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество и почему оно интересно России
В современном мире важную роль играют международные форумы и мероприятия, на которых собираются представители разных стран. В рамках встреч финансисты и политики обсуждают актуальные социальные и экономические вопросы, находят компромиссы и добиваются решения проблем. Одной из таких площадок стало Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, объединившее государства, омываемые Тихим океаном. Какие цели перед собой ставит организация и чем она интересна нашей стране — подробно разберем в материале.Читать дальше