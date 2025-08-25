Кабмин предложил Путину денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам

С тех пор Москва постепенно отменяет действие документов Совета Европы, которые стали неактуальными в текущей ситуации. При этом представители российских властей неоднократно подчеркивали, что Россия не отказывается от соблюдения международных обязательств в области борьбы с преступностью и защиты прав человека, активно используя для этого национальное законодательство.