Кабмин предложил Путину денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам

Российское правительство обратилось к президенту Владимиру Путину с инициативой об аннулировании еще одного европейского соглашения, участником которого Москва являлась в составе Совета Европы. Правительство предлагает передать на рассмотрение парламента проект об отмене действия Европейской конвенции, направленной на предотвращение пыток, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения и наказания.
Этот европейский договор предусматривал создание в рамках Совета Европы наблюдательного комитета, состоящего из членов СЕ. Россия, присоединившаяся к конвенции в 1996 году, потеряла возможность участвовать в его работе после приостановки ее деятельности в Совете Европы.
Согласно правительственному постановлению, Кабинет министров предлагает президенту инициировать в Государственной Думе процесс отмены как самой конвенции от 1987 года, так и дополнительных протоколов к ней, принятых в 1993 году.
Россия, являвшаяся членом СЕ с 1996 года, заявила о своем намерении покинуть Совет Европы в 2022 году после того, как Комитет министров организации ограничил право Москвы на представительство в органах СЕ. РФ проинформировала генерального секретаря совета о своем выходе и об отмене ключевого документа СЕ — Европейской конвенции о защите прав человека.
С тех пор Москва постепенно отменяет действие документов Совета Европы, которые стали неактуальными в текущей ситуации. При этом представители российских властей неоднократно подчеркивали, что Россия не отказывается от соблюдения международных обязательств в области борьбы с преступностью и защиты прав человека, активно используя для этого национальное законодательство.