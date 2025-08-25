В момент поражения Трамп, по этой логике, сможет заявить: «А я не при чем. Я позволял европейцам покупать оружие, я организовывал встречи. Это они провалились». Таким образом, он и остановит конфликт, как обещал, и сделает козлом отпущения Евросоюз, который останется один на один с разгромленной Украиной и счетами за американское оружие.