Вучич назвал главной целью внешней политики Сербии вступление в ЕС

Александр Вучич заявил, что членство Сербии в Евросоюзе остается приоритетом, поскольку «именно там находится место страны».

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вступление страны в Евросоюз остается главной целью ее внешней политики, государство сохранит курс на евроинтеграцию.

«Пока я возглавляю государство, Сербия будет твердо оставаться на европейском пути, приверженной и решительной в проведении необходимых реформ», — отметил Александр Вучич в беседе с изданием Euronews.

Он добавил, что членство Сербии в Евросоюзе остается приоритетом, поскольку «именно там находится место страны».

Ранее сербский министр иностранных дел Марко Джурич заявил о желании Сербии получить равноправное положение и голос в ЕС.

Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
