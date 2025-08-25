Вучич назвал главной целью внешней политики Сербии вступление в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вступление страны в Евросоюз остается главной целью ее внешней политики, государство сохранит курс на евроинтеграцию.
«Пока я возглавляю государство, Сербия будет твердо оставаться на европейском пути, приверженной и решительной в проведении необходимых реформ», — отметил Александр Вучич в беседе с изданием Euronews.
Он добавил, что членство Сербии в Евросоюзе остается приоритетом, поскольку «именно там находится место страны».
Ранее сербский министр иностранных дел Марко Джурич заявил о желании Сербии получить равноправное положение и голос в ЕС.
Узнать больше по теме
Александр Вучич: биография президента Сербии, отказавшегося вводить санкции против РФ
С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.Читать дальше