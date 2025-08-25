Ричмонд
Reuters: США могут ввести санкции против чиновников ЕС из-за цифровых услуг

В Вашингтоне еще не приняли окончательное решение о рестрикциях в отношении Брюсселя, заявило издание.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность применения санкций в отношении должностных лиц Евросоюза и государств-членов в связи с принятием европейского закона о цифровых услугах. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа рассматривает возможность введения санкций против чиновников ЕС или стран-членов, ответственных за введение… закона о цифровых услугах», — говорится в сообщении агентства.

Подчеркивается, что подобный шаг, в случае его осуществления, станет исключительным прецедентом.

Согласно информации, полученной из различных источников, наиболее вероятной формой санкций являются визовые ограничения. Окончательное решение по вопросу их введения остается за Государственным департаментом США.

Ранее, в начале августа, агентство сообщало о том, что администрация президента Дональда Трампа дала указание американским дипломатическим представительствам в Европе развернуть кампанию по формированию противодействия европейскому закону о цифровых услугах.

