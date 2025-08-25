Москва
Трамп: Военные США изучают опыт боевого использования дронов на Украине

Трамп заявил, что вместе с министром обороны Штатов Хегсетом следит за развитием событий на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные деятели очень внимательно наблюдают за развитием боев на территории Украины, в которых широко используются ударные дроны. Такое заявление сделал в ходе пресс-конференции в Белом доме глава США Дональд Трамп.

Американский политик подчеркнул, что подобного крупного конфликта не происходило со времен Второй мировой войны. Трамп заявил, что нынешняя ситуация в зоне спецоперации действительно шокирует своими масштабами.

«Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников», — сказал он СМИ.

Трамп отметил, что прежде конфликтов с применением беспилотников не возникало. Теперь же, по его словам, он вместе с министром обороны Штатов Питом Хегсетом и другими экспертами тщательно изучает этот совершенно новый тип противостояния.

Ранее Дональд Трамп высказался о ситуации на Украине. Он считает, что в первую очередь противостояние Москвы и Киева является личностным конфликтом.

