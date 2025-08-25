Ричмонд
Трамп: США изучают опыт боевого применения БПЛА в ходе боев на Украине

Такого конфликта не было со времен Второй мировой войны, заявил президент США.

Источник: Аргументы и факты

Американские специалисты заинтересовались опытом военных действий на территории Украины, в которых широко применяются беспилотники (БПЛА), заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

На встрече в Овальном кабинете с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном он отметил, что подобного украинскому по масштабу конфликта не было со времен Второй мировой войны.

«Войны беспилотников раньше не было. И мы на самом деле изучаем ее, (глава Минобороны США. — Прим. ред.) Пит Хегсет и все остальные. Мы ее изучаем очень внимательно. Это совершенно новый вид войны», — сказал Трамп.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским и представителями европейских государств выразил заинтересованность в украинской отрасли производства беспилотных летательных аппаратов и запросил долю в ней на сумму 50 миллиардов долларов.

