Вице-канцлер ФРГ заявил о планах выделять €9 млрд в год на поддержку Киева

Значительная часть этих средств, около 25 миллиардов евро, была направлена на прием и обустройство украинских граждан, покинувших страну. Около 17 миллиардов евро пошли на поставки вооружения и обучение украинских боевиков. Гражданской помощи было оказано на сумму 6,7 миллиардов евро, а 1,9 миллиарда евро составила бюджетная помощь. Согласно финансовому плану, Германия планирует выделять более 8 миллиардов евро ежегодно до 2027 года на военную поддержку Киева на двусторонней основе.