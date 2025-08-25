Вице-канцлер ФРГ заявил о планах выделять €9 млрд в год на поддержку Киева

В ходе своего визита в Киев, вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил о планах немецкого правительства ежегодно направлять 9 миллиардов евро на нужды Украины. Об этом сообщило издание Bild, цитируя заявление политика.
«Мы будем поддерживать Украину девятью миллиардами (евро) ежегодно», — заявил политик.
Ранее агентство DPA, ссылаясь на информацию от Министерства финансов ФРГ, проинформировало о том, что с конца февраля 2022 года Германия предоставила Украине поддержку на общую сумму в 50,5 миллиардов евро.
Значительная часть этих средств, около 25 миллиардов евро, была направлена на прием и обустройство украинских граждан, покинувших страну. Около 17 миллиардов евро пошли на поставки вооружения и обучение украинских боевиков. Гражданской помощи было оказано на сумму 6,7 миллиардов евро, а 1,9 миллиарда евро составила бюджетная помощь. Согласно финансовому плану, Германия планирует выделять более 8 миллиардов евро ежегодно до 2027 года на военную поддержку Киева на двусторонней основе.