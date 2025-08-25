Правительство предложило Путину денонсировать конвенцию по предупреждению пыток

Российское правительство предложило президенту РФ Владимиру Путину лишить юридической силы Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Москва подписывалась под документом в статусе члена Совета Европы. Об этом сообщает ТАСС.
На данный момент Кабмин предлагает внести проект данной инициативы на рассмотрение парламента. Тот должен будет решить, нужно ли денонсировать данную конвенцию 1987 года, а также дополнительные документы, подписанные уже в 1993 году.
При этом известно, что документ предполагал, что в рамках Совета Европы будет работать надзорный орган. В него должны были войти члены СЕ и РФ. Однако потом работа Москвы в статусе члена Совета Европы была заблокирована. Как следствие, участвовать в деятельности страна не могла. Кроме того, в 2022 году РФ объявила о намерении выйти из Совета Европы. Все произошло после того, как Комитет министров СЕ заморозил право Москвы представлять себя в уставных органах организации.
При этом РФ подчеркивала, что не отказывается от борьбы с нарушениями прав человека. В данном направлении активно применяется внутреннее законодательство.
В то же время, власти продолжают активно бороться с мошенничеством. Недавно вице-премьер и руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко подчеркивал, что второй пакет соответствующих мер уже разрабатывается. Он будет предусматривать, в том числе, возможность установить самозапрет на входящие звонки из других стран.