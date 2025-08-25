Правительство предложило Путину денонсировать конвенцию по предупреждению пыток

При этом известно, что документ предполагал, что в рамках Совета Европы будет работать надзорный орган. В него должны были войти члены СЕ и РФ. Однако потом работа Москвы в статусе члена Совета Европы была заблокирована. Как следствие, участвовать в деятельности страна не могла. Кроме того, в 2022 году РФ объявила о намерении выйти из Совета Европы. Все произошло после того, как Комитет министров СЕ заморозил право Москвы представлять себя в уставных органах организации.