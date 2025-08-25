Ричмонд
Аллен ответил Киеву насчет его участия в Московской международной неделе кино

Аллен заявил, что его отказ от обсуждений фильмов никак не повлияет на события украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Американский популярный сценарист и режиссер Вуди Аллен ответил на критику Украины по поводу его участия в Московской международной неделе кино. По его словам, отказ от всех творческих обсуждений по теме кинематографа никак не повлияет на ход событий украинского конфликта. Свое мнение мужчина насчет этой ситуации рассказал в интервью изданию The Guardian.

«Что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение творческих дискуссий — это хороший способ помочь чему-либо», — высказался Аллен.

Режиссер также уточнил, что считает продолжающийся украинский кризис поистине ужасным событием в мире.

Напомним, что совсем недавно Вуди Аллен стал участником Московской международной недели кино. В рамках онлайн-конференции режиссер отметил достоинства российского кино и поделился, что семичасовую экранизацию «Войны и мира» ему удалось посмотреть за один день. Действия Аллена крайне не понравилось Украине, в связи с чем на него посыпался шквал критики от МИД страны.