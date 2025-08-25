Ричмонд
Лауреата Канн Пола Лаверти задержали в Эдинбурге за поддержку Палестины

Сценарист появился на акции в футболке со слоганом, предположительно, в поддержку Palestine Action.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители задержали в центре Эдинбурга в Шотландии сценариста Пола Лаверти, который принял участие в акции поддержку Палестины и пропалестинских организаций, пишет газета The Guardian.

Сообщается, 68-летнего Лаверти подозревают в поддержке запрещенного в Британии движения Palestine Action. Правоохранители заметили на акции на футболке сценариста слоган, предположительно, в поддержку этой организации.

Отметим, Лаверти получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2002 году, его наградили за сценарий к фильму «Милые шестнадцать лет» (Sweet Sixteen).

Ранее сообщалось, что в Лондоне более 460 человек были задержаны во время протестных акций в поддержку Palestine Action. Кроме того, еще восемь человек задержали за различные правонарушения, связанные с протестами. Полиция сообщила, что более половины задержанных во время акции — это люди старше 60 лет.