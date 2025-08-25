Лауреата Канн Пола Лаверти задержали в Эдинбурге за поддержку Палестины

Ранее сообщалось, что в Лондоне более 460 человек были задержаны во время протестных акций в поддержку Palestine Action. Кроме того, еще восемь человек задержали за различные правонарушения, связанные с протестами. Полиция сообщила, что более половины задержанных во время акции — это люди старше 60 лет.