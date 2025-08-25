Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп допустил переименование Министерства обороны США в «министерство войны»

Уже скоро США озвучат информацию на этот счет, отметил американский лидер.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность переименовать Министерство обороны США в «министерство войны». Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи в Белом доме с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

«Это называется министерством обороны, но, между нами, я думаю, что мы изменим название. Если вы хотите знать правду, то, возможно, уже скоро мы озвучим некоторую информацию на этот счет», — подчеркнул Трамп, напомнив, что во время Первой и Второй мировых войн ведомство называлось «министерством войны». Трамп отметил, что сам он именно так называет Пентагон.

«На мой взгляд, именно этим оно [ведомство] и является. Оборона относится к этому, но у меня такое чувство, что мы изменим это [название]», — подчеркнул американский лидер. Ранее, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме, Трамп также отметил, что считает название «министерство войны» более звучным. «Мы не хотим одной лишь обороны, мы также хотим наступления», — заявил он.

Министерство войны США просуществовало с 1789 по 1947 год, когда оно было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше