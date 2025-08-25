Трамп допустил переименование Министерства обороны США в «министерство войны»

«На мой взгляд, именно этим оно [ведомство] и является. Оборона относится к этому, но у меня такое чувство, что мы изменим это [название]», — подчеркнул американский лидер. Ранее, отвечая на вопросы журналистов на церемонии подписания ряда новых указов в Белом доме, Трамп также отметил, что считает название «министерство войны» более звучным. «Мы не хотим одной лишь обороны, мы также хотим наступления», — заявил он.