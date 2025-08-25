Президент европейской страны подтвердил приверженность курсу на вступление в ЕС

Отметим, что Сербия вместе с еще четырьмя странами Западных Балкан (Албания, Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина) имеют статут официальных кандидатов на вступление в Евросоюз. Но процедура присоединения к ЕС порой занимает годы. Так, Турция находится в таком статусе уже 26 лет, а Северная Македония — 20 лет. Сербия получила статус кандидата в 2012 году.