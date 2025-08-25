Ричмонд
Президент европейской страны подтвердил приверженность курсу на вступление в ЕС

Сербия будет твердо следовать выбранному ранее курсу на вступление в Европейский союз.

Сербия будет твердо следовать выбранному ранее курсу на вступление в Европейский союз. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

«До тех пор, пока я не покину этот пост, Сербия будет твердо следовать по пути вступления в ЕС, оставаясь приверженной и преданной этому пути, проводя и реализуя необходимые реформы», — заявил сербский лидер в интервью телекомпании Euronews.

По мнению Вучича, вступление в ЕС принесет Белграду не только рост экономики, но также безопасность, защиту и долгосрочную стабильность.

Отметим, что Сербия вместе с еще четырьмя странами Западных Балкан (Албания, Северная Македония, Черногория, Босния и Герцеговина) имеют статут официальных кандидатов на вступление в Евросоюз. Но процедура присоединения к ЕС порой занимает годы. Так, Турция находится в таком статусе уже 26 лет, а Северная Македония — 20 лет. Сербия получила статус кандидата в 2012 году.

Ранее Вучив на фоне продолжающихся в стране массовых протестов анонсировал «чудодейственные меры» по снижению цен и социальной поддержке.

