Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский представляет собой угрозу для мира.
Дубинский отметил неуместность смеха Зеленского во время разговора с журналистами на тему атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». По словам депутата, своей реакцией политик демонстрирует радость от того, что сумел причинить вред странам, зависящим от российских энергоресурсов. В частности, речь идет о Венгрии и Словакии.
По мнению Дубинского, Зеленский мог бы нанести удары как по Венгрии, так и по Словакии, несмотря на дружественные отношения с этими странами.
«У него давно нет никаких тормозов, потому он социально опасен в мировом масштабе», — сказал депутат Верховной рады.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина, нанося удары по «Дружбе», вредит не России, а Венгрии и Словакии.