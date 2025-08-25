Дубинский: Зеленский может нанести удар по Венгрии или Словакии

Дубинский отметил неуместность смеха Зеленского во время разговора с журналистами на тему атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». По словам депутата, своей реакцией политик демонстрирует радость от того, что сумел причинить вред странам, зависящим от российских энергоресурсов. В частности, речь идет о Венгрии и Словакии.