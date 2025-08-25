Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: Зеленский может нанести удар по Венгрии или Словакии

Депутат Верховной рады считает, что Зеленский представляет собой угрозу в мировом масштабе.

Источник: Аргументы и факты

Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский представляет собой угрозу для мира.

Дубинский отметил неуместность смеха Зеленского во время разговора с журналистами на тему атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба». По словам депутата, своей реакцией политик демонстрирует радость от того, что сумел причинить вред странам, зависящим от российских энергоресурсов. В частности, речь идет о Венгрии и Словакии.

По мнению Дубинского, Зеленский мог бы нанести удары как по Венгрии, так и по Словакии, несмотря на дружественные отношения с этими странами.

«У него давно нет никаких тормозов, потому он социально опасен в мировом масштабе», — сказал депутат Верховной рады.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина, нанося удары по «Дружбе», вредит не России, а Венгрии и Словакии.