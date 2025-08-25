Трамп: Путин не идет на встречу с Зеленским из-за антипатии к президенту Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на военную помощь Украине. Трамп также уточнил, что конкретные гарантии безопасности для Украины пока не обсуждались и основную роль в их предоставлении должны сыграть европейские страны. Республиканец также назвал конфликт России и Украины «личностным», что осложняет переговоры, включая возможную встречу Путина и Зеленского.