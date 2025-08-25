Власти Германии рассказали, сколько ежегодно готовы тратить на помощь для Украины

Германия планирует ежегодно выделять из своего бюджета по 9 млрд евро на помощь для Украины. Такое заявление в ходе своего визита в понедельник, 25 августа, в Киев сделал вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль.
«Мы будем поддерживать Украину девятью миллиардами евро ежегодно», — "цитирует слова высокопоставленного немецкого чиновника газета Bild.
К слову, ранее агентство DPA, ссылаясь на Минфинг Германии, сообщало, что с конца февраля 2022 года Берлин потратил на поддержку Киева более 50 млрд евро. Половина из этой суммы ушла на прием беженцев, на поставки оружия и обучение солдат ВСУ — 17 млрд евро.
Финансовое бюджетное планирование предусматривает, что до 2027 года ФРГ будет выделять Украине в качестве военной помощи более 8 млрд евро в год.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил о намерении урезать в стране всю социальную поддержку населения.
