Власти Германии рассказали, сколько ежегодно готовы тратить на помощь для Украины

К слову, ранее агентство DPA, ссылаясь на Минфинг Германии, сообщало, что с конца февраля 2022 года Берлин потратил на поддержку Киева более 50 млрд евро. Половина из этой суммы ушла на прием беженцев, на поставки оружия и обучение солдат ВСУ — 17 млрд евро.