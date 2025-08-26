Ричмонд
Александр Гуцан рассматривается на пост генерального прокурора России

На должность генерального прокурора России рассматривается полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, сообщили РБК два источника, близких к администрации президента и федеральной власти.

На должность генерального прокурора России рассматривается полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, сообщили РБК два источника, близких к администрации президента и федеральной власти. Еще один чиновник подтвердил, что Гуцан входит в список кандидатов на этот пост.

Ранее, 25 августа, стало известно, что нынешний генпрокурор Игорь Краснов подал заявление в Высшую квалификационную коллегию судей на вакантную должность председателя Верховного суда России. Об этом сообщил глава коллегии Николай Тимошин. Краснов стал единственным претендентом на эту позицию.

Александр Гуцан родился в Гатчинском районе Ленинградской области. В 1987 году он окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (ныне СПбГУ). Среди его однокурсников были Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя Совета Безопасности и бывший президент России, а также министр юстиции Константин Чуйченко. Гуцан был старостой группы и комсоргом курса.

Свою карьеру он начал в прокуратуре Ленинграда, затем с 2000 по 2005 год работал помощником заместителя генпрокурора по особым поручениям. Позже занимал должность заместителя директора Федеральной службы судебных приставов. С 2007 по 2018 год — заместитель генерального прокурора, а затем стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, сменив Александра Беглова.

Политолог Константин Калачев считает, что назначение Гуцана позволит сохранить преемственность в прокуратуре: «Большая часть его трудовой деятельности связана с прокуратурой. Он считается проверенным, компетентным и надежным специалистом». По мнению эксперта, для сотрудников прокуратуры важно, что новый руководитель пришел из их среды.

Политконсультант Евгений Минченко отмечает, что Гуцан пользуется уважением в силовых структурах и среди представителей «юристов старой школы». Он характеризует его как очень внимательного, аккуратного и осторожного специалиста, который строго следует законодательству и отличается исполнительностью.

