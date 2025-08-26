Александр Гуцан рассматривается на пост генерального прокурора России

Свою карьеру он начал в прокуратуре Ленинграда, затем с 2000 по 2005 год работал помощником заместителя генпрокурора по особым поручениям. Позже занимал должность заместителя директора Федеральной службы судебных приставов. С 2007 по 2018 год — заместитель генерального прокурора, а затем стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, сменив Александра Беглова.