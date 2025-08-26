Новости СВО. Окружение ВСУ под Константиновкой, продвижение ВС РФ к Северску, наступление в Донбассе, Зеленский клянчит у ЕС миллиард, 26 августа

Владимир Зеленский озвучил на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере сумму, которая требуется Украине ежемесячно для поддержания ВСУ. По его словам, Киев должен получать не менее одного миллиарда евро на закупку американского вооружения. Норвежский чиновник отметил, что Осло в течение этого и следующего года готов потратить почти 8,5 миллиарда долларов на эти цели. Такие сроки говорят, что Киев, как и Европа, не готовится к миру. Одновременно с этим Зеленский обвиняет Россию в ударах по энергетической инфраструктуре.