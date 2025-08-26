Наступление в Донбассе: ВС РФ продвигаются к Славянску и Краматорску.
Российские войска продвигаются к Славянску и Краматорску по нескольким направлениям. Канал «Военная хроника» считает, что для ВСУ эти города последняя возможность остаться на оборонительных рубежах. Сообщается, что ВС РФ приступили к окружению Константиновки. Бои идут в самом городе, а также фиксируется продвижение по флангам.
На севере ДНР российские войска подходят к Северску. Наступление идёт от Серебрянки. Кроме того, вычищаются от подразделений противника Кременские леса, превращённые киевским командованием в мощный укрепрайон.
Российские войска освободили Запорожское: названы следующие цели наступления в Днепропетровской области.
В Днепропетровской области российские войска освободили Запорожское. Этот населённый пункт находится вблизи границ с ДНР и Запорожской областью.
— Ближайшие цели «Востока» на этом участке фронта — Новониколаевка, Березовое и Терновое. Освобождение последней позволит «Востоку» соединиться с подразделениями, занимающими Вороное и Малиевку и значительно расширить плацдарм на территории противника, — считает военный корреспондент Александр Коц.
ВСУ несут потери при отступлении: Киев выводит войска из курского приграничья под ударами ВКС.
Постепенно Киев выводит подразделения из курского приграничья, поэтому активных действий ВСУ не предпринимали. При этом ротация проходит не всегда удачно, так как в дело вмешиваются лётчики ВКС РФ и дроноводы. Таким образом, при отступлении ещё добавляется потерь для ВСУ.
Расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ поражают живую силу, технику и укрепления противника в зоне ответственности группировки войск «Север». Видео © Telegram / Минобороны России.
Польша прекращает оплачивать Starlink для Украины.
Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский сообщил, что Варшава перестаёт оплачивать счета Украины за систему спутникового интернета Starlink. Это стало возможно благодаря президентскому вето на закон о помощи украинским беженцам.
— Конец интернета Starlink, который Польша предоставляет воюющей Украине. Я не могу представить лучшего подарка для войск Путина, чем отключение Украины от интернета, — пожаловался Гавковский.
Зеленский просит у Норвегии миллиард евро в месяц на оружие.
Владимир Зеленский озвучил на встрече с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере сумму, которая требуется Украине ежемесячно для поддержания ВСУ. По его словам, Киев должен получать не менее одного миллиарда евро на закупку американского вооружения. Норвежский чиновник отметил, что Осло в течение этого и следующего года готов потратить почти 8,5 миллиарда долларов на эти цели. Такие сроки говорят, что Киев, как и Европа, не готовится к миру. Одновременно с этим Зеленский обвиняет Россию в ударах по энергетической инфраструктуре.
— Россия пытается сорвать нашу подготовку к зиме, наносит удары по нашей энергетической инфраструктуре, — сказал украинский диктатор.
Удар ВСУ по «Дружбе» обострил конфликт Украины и Венгрии.
Пока Владимир Зеленский говорит об энергетической инфраструктуре Украины, его войска наносят удары по объектам, которые питают европейские страны нефтью. Речь идёт о нефтепроводе «Дружба», через который чёрное золото доставляется в Венгрию, а в Киеве в это время раздают Будапешту советы.
— Диверсифицируйтесь и станьте независимыми от России, как это сделала остальная Европа, — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
В Венгрии тоже не молчат, но пока всё ограничивается призывами «не подвергать угрозам нашу энергетическую безопасность», но, судя по атакам ВСУ, на Банковой не слышат венгров.