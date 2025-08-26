Правительство РФ предложило денонсировать Европейскую конвенцию о пытках

Эта инициатива связана с предыдущими действиями России, направленными на выход из Совета Европы. Кабмин России подготовил проект, который будет представлен на рассмотрение Государственной думы. В нём отмечается, что данная конвенция, подписанная Москвой в 1996 году, включала создание надзорного комитета в рамках Совета Европы. Однако после блокировки работы этой организации в отношении России страна утратила возможность участвовать в её деятельности.
Кроме основной конвенции 1987 года подлежит денонсации и принятый в 1993 году дополнительный протокол к этому документу.
Ранее Life.ru писал, что в МИД РФ оценили возможность возвращения России в Совет Европы. В ведомстве убеждены, что в обозримом будущем это невозможно.