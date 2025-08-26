Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп хочет получить в собственность военную базу в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность обратиться к Южной Корее с просьбой о передаче в собственность американской стороне крупной военной базы, которую США сейчас арендуют в Республике Корея.

Источник: Reuters

Заявление было сделано в Белом доме во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

«Я бы хотел посмотреть, сможем ли мы избавиться от договора аренды, получить в собственность землю, на которой стоит огромная военная база», — отметил господин Трамп.

Президент США отказался комментировать вопрос о сокращении численности американских военнослужащих в стране, которых, по его словам, там более 40 тыс.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше