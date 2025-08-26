Трамп хочет получить в собственность военную базу в Южной Корее

Заявление было сделано в Белом доме во время встречи с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.
«Я бы хотел посмотреть, сможем ли мы избавиться от договора аренды, получить в собственность землю, на которой стоит огромная военная база», — отметил господин Трамп.
Президент США отказался комментировать вопрос о сокращении численности американских военнослужащих в стране, которых, по его словам, там более 40 тыс.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше