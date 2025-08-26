Ричмонд
Американские военные колоннами покидаю базу в Ираке

Американские военные колоннами покидают базу Айн-аль-Асад, расположенную в провинции Анбар на западе Ирака.

Американские военные колоннами покидают базу Айн-аль-Асад, расположенную в провинции Анбар на западе Ирака. Это происходит в соответствии с договоренностями с властями страны, сообщил глава племенного клана провинции Катари ас-Самармад.

«В последние дни наблюдается быстрый отвод сил международной коалиции с базы Айн-аль-Асад. Отвод осуществляется большими колоннами в направлении пограничного перехода Аль-Валид с Сирией», — заявил ас-Самармад агентству РИА Новости.

По его информации, американские войска используют для перемещения по Ираке дорогу в пустыне, которая находится к западу от военной базы.

К слову, ранее официальный представитель правительства страны Бассем аль-Авади подтверждал, что первый этап вывода войск США из Ирака завершится в 2025 году. Второй этап запланирован на 2026 год.

Ранее Ирак и Иран подписали важное соглашение в сфере нацбезопасности.

