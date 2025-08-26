Ричмонд
NORAD зафиксировало пролёт российского разведчика Ил-20 вблизи Аляски

Североамериканское командование противовоздушной обороны (NORAD) сообщило, что 24 августа было зафиксировано присутствие российского разведывательного самолёта Ил-20 в опознавательной зоне ПВО Аляски.

В ответ на это командование США подняло в воздух пять своих воздушных судов: два истребителя F-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и два заправщика KC-135.

В официальном заявлении NORAD подчёркивается, что российский Ил-20 находился исключительно в международном воздушном пространстве и не нарушал воздушные границы США или Канады. Кроме того, в сообщении отмечается, что Россия регулярно осуществляет подобные полёты в районе Аляски.

В июле в Польше снова испугались действий РФ на Украине и подняли истребители.

