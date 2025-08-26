Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака

Американские военные начали покидать базу Айн-аль-Асад в западной части Ирака в соответствии с достигнутыми договорённостями с иракскими властями. Об этом РИА Новости сообщил Катари ас-Самармад, возглавляющий один из племенных кланов провинции Анбар.