Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака

Американские военные начали покидать базу Айн-аль-Асад в западной части Ирака в соответствии с достигнутыми договорённостями с иракскими властями. Об этом РИА Новости сообщил Катари ас-Самармад, возглавляющий один из племенных кланов провинции Анбар.
По его словам, в последние дни вывод сил международной коалиции заметно ускорился. Колонны техники и личный состав направляются в сторону пограничного перехода Аль-Валид, ведущего в Сирию.
Для переброски войск американские военные используют пустынную дорогу, проходящую к западу от базы. Маршрут позволяет колоннам двигаться относительно безопасно и без привлечения лишнего внимания.
Ранее военнослужащие Соединённых Штатов перехватили не менее пяти дронов, которые атаковали американские базы в Ираке.