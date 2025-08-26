Ричмонд
Американские войска покидают базу Айн-аль-Асад на западе Ирака

Колонны техники и личный состав направляются в сторону пограничного перехода Аль-Валид.

Источник: Аргументы и факты

Американские военные начали покидать базу Айн-аль-Асад в западной части Ирака в соответствии с достигнутыми договорённостями с иракскими властями. Об этом РИА Новости сообщил Катари ас-Самармад, возглавляющий один из племенных кланов провинции Анбар.

По его словам, в последние дни вывод сил международной коалиции заметно ускорился. Колонны техники и личный состав направляются в сторону пограничного перехода Аль-Валид, ведущего в Сирию.

Для переброски войск американские военные используют пустынную дорогу, проходящую к западу от базы. Маршрут позволяет колоннам двигаться относительно безопасно и без привлечения лишнего внимания.

Ранее военнослужащие Соединённых Штатов перехватили не менее пяти дронов, которые атаковали американские базы в Ираке.