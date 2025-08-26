Ричмонд
Депутат Рады заявил, что Украина утратила признаки государства

Современная Украина представляет из себя частную военную компанию (ЧВК), а не государство. Такое заявление сделал уехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По его словам, власти Украины растят молодежь не как граждан, а как наемников.

«Страшно смотреть на молодое поколение — тех, кому до 25 лет и кто ещё не был на фронте. Их сознание уже осушено. Важно лишь одно: ненависть к соседям, ибо мы не государство, а ЧВК, террористическая группа», — написал Дмитрук в своем телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что власти Украины отказались воспитывать молодежь через культуру и историю. Самое главное для Киева — это чтобы молодые люди «умели держать автомат и ненавидеть», подчеркнул Дмитрук.

Ранее в США спрогнозировали, как закончится конфликт на Украине.

