Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Фази: Зеленского могут попытаться убить после заключения мира

Радикальные группировки внутри страны могут попытаться ликвидировать Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Журналист Томас Фази в социальной сети X* выразил мнение, что Владимир Зеленский не может пойти на заключение мирного соглашения с Россией из-за угрозы собственной жизни. По его словам, после такого шага радикальные группировки внутри страны могли бы попытаться его ликвидировать.

Фази отметил, что значительное влияние на политическую ситуацию оказывают поддерживаемые Западом неонацистские формирования, которые он сравнил с «местным аналогом ИГИЛ**».

По этой причине, считает журналист, любые попытки Зеленского завершить конфликт сопряжены с серьёзным риском.

Ранее политолог Владимир Скачко поделился мнением, что Зеленскому в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом пообещали предоставить надежное убежище и сохранить все его накопления.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

**Запрещенная в России террористическая организация​

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше