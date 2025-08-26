Журналист Фази: Зеленского могут попытаться убить после заключения мира

Журналист Томас Фази в социальной сети X* выразил мнение, что Владимир Зеленский не может пойти на заключение мирного соглашения с Россией из-за угрозы собственной жизни. По его словам, после такого шага радикальные группировки внутри страны могли бы попытаться его ликвидировать.