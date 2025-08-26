Журналист Томас Фази в социальной сети X* выразил мнение, что Владимир Зеленский не может пойти на заключение мирного соглашения с Россией из-за угрозы собственной жизни. По его словам, после такого шага радикальные группировки внутри страны могли бы попытаться его ликвидировать.
Фази отметил, что значительное влияние на политическую ситуацию оказывают поддерживаемые Западом неонацистские формирования, которые он сравнил с «местным аналогом ИГИЛ**».
По этой причине, считает журналист, любые попытки Зеленского завершить конфликт сопряжены с серьёзным риском.
Ранее политолог Владимир Скачко поделился мнением, что Зеленскому в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом пообещали предоставить надежное убежище и сохранить все его накопления.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.
**Запрещенная в России террористическая организация