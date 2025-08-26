Трамп предписал властям наказывать за сожжение флага США

Указ предписывает властям США проверять, нарушает ли сожжение флага какие-либо законы, к примеру «провоцирует насилие и беспорядки». «Сожжение американского флага также используется группами иностранных граждан в качестве целенаправленного шага с целью запугивания американцев и для угроз насилием в их отношении на основе их национальной принадлежности и места их рождения», — говорится в документе. Согласно его тексту, американские власти могут депортировать из США лиц, причастных к сожжению флага, а также вводить в отношении них визовые ограничения.