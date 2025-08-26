Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предписал властям наказывать за сожжение флага США

Речь идет о случаях, когда такие действия не относятся к свободе слова и нарушают законы.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп подписал исполнительный указ, согласно которому властям США следует расследовать случаи сожжения американского флага и при наличии оснований привлекать причастных к этому к ответственности.

Как говорится в документе, опубликованном Белым домом, Министерство юстиции США должно «уделять приоритетное внимание максимально возможному применению уголовного и гражданского законодательства страны в отношении актов осквернения американского флага». Речь идет о случаях, когда такие действия не относятся к свободе слова и нарушают законы.

Указ предписывает властям США проверять, нарушает ли сожжение флага какие-либо законы, к примеру «провоцирует насилие и беспорядки». «Сожжение американского флага также используется группами иностранных граждан в качестве целенаправленного шага с целью запугивания американцев и для угроз насилием в их отношении на основе их национальной принадлежности и места их рождения», — говорится в документе. Согласно его тексту, американские власти могут депортировать из США лиц, причастных к сожжению флага, а также вводить в отношении них визовые ограничения.

«Если вы сжигаете флаг, вас ждет один год тюремного заключения. Никакого досрочного освобождения, ничего подобного», — заявил Трамп при подписании указа. «Вы увидите, что сожжение флага сразу же прекратится», — заверил он.

Глава американского Минюста США Пэм Бонди подчеркнула, что ее ведомство исполнит положения указа, не нарушая 1-ю поправку к Конституции США.

Согласно решению Верховного суда США от 1989 года, сожжение американского флага может считаться законным выражением протеста. Суд посчитал, что такие действия допустимы, согласно 1-й поправке к Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше