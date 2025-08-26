Обран заявил о последствиях за угрозы в адрес Венгрии со стороны Зеленского

На прошлой неделе ВСУ нанесли несколько ударов беспилотниками и ракетами по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» на российской территории. Поставки нефти в Венгрию и Словакию приостановлены на время ремонта магистрали. Будапешт поддерживает по этому вопросу контакты с Москвой. 24 августа Зеленскому на пресс-конференции в Киеве был задан вопрос, усилили ли удары по нефтепроводу «Дружба» шансы на снятие вето со стороны Венгрии относительно вступления Украины в ЕС. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой “Дружбы” зависит от Венгрии», — ответил Зеленский.