Рубио обсудил прогресс по украинскому конфликту с Каллас и главами МИД ЕС

В разговоре также участвовала глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас. Во время беседы стороны согласовали продолжение сотрудничества для дипломатического разрешения конфликта на Украине.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США больше не хотят тратить деньги на Украину. Он отметил, что Штаты прекратили финансирование Киева и сосредоточились на нуждах НАТО.
Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.Читать дальше