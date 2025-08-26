Российский посол объяснил, с чем связаны протесты в Сербии

Он напомнил, что многотысячные митинги в стране были весной, но потом началась пауза. Это было связано с летним периодом отпусков, когда мало людей, которых можно стягивать на демонстрации. Посол подчеркнул, что такая пауза специально была сделана организаторами протестов.