Российский посол объяснил, с чем связаны протесты в Сербии

Кризис в Сербии обострился из-за начала нового политического сезона.

Кризис в Сербии обострился из-за начала нового политического сезона. В связи с этим в стране вновь начались протесты после летнего затишья, сообщил РИА Новости посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Он напомнил, что многотысячные митинги в стране были весной, но потом началась пауза. Это было связано с летним периодом отпусков, когда мало людей, которых можно стягивать на демонстрации. Посол подчеркнул, что такая пауза специально была сделана организаторами протестов.

«Пауза прошла. Сейчас это возобновилось. Сейчас уже переход к более активной жизни, значит, нужно более активный протестный период», — заявил дипломат.

Боцан-Харченко предположил, что протесты в Сербии будут продолжаться всю осень.

На фоне протестов президент страны Александр Вучич пообещал демонстрантам мощный отпор.

