Трамп считает отличными свои отношения с Ким Чен Ыном

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп подчеркнул, что рассчитывает на сохранение конструктивного диалога с Пхеньяном. Он отметил, что провёл немало времени в личных беседах с Ким Чен Ыном, обсуждая темы, которые обычно не поднимаются на официальных переговорах, вспоминая встречи в период своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год.