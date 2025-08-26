Трамп считает отличными свои отношения с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает отличные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и высоко оценивает перспективы развития страны. По его словам, Северная Корея обладает «огромным потенциалом», который может быть реализован в будущем.
Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп подчеркнул, что рассчитывает на сохранение конструктивного диалога с Пхеньяном. Он отметил, что провёл немало времени в личных беседах с Ким Чен Ыном, обсуждая темы, которые обычно не поднимаются на официальных переговорах, вспоминая встречи в период своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год.
Трамп также напомнил о своей встрече с лидером КНДР в демилитаризованной зоне на границе двух Корей в июне 2019 года. Тогда он пересёк границу и стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи, что сам Трамп назвал «незабываемым моментом».
Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты поддерживают «каналы коммуникации» с Пхеньяном. Кроме того, он не исключил, что «на каком-то этапе» он может «пойти на контакт» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.