Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает отличными свои отношения с Ким Чен Ыном

Трамп подчеркнул, что рассчитывает на сохранение конструктивного диалога с Пхеньяном.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает отличные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и высоко оценивает перспективы развития страны. По его словам, Северная Корея обладает «огромным потенциалом», который может быть реализован в будущем.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп подчеркнул, что рассчитывает на сохранение конструктивного диалога с Пхеньяном. Он отметил, что провёл немало времени в личных беседах с Ким Чен Ыном, обсуждая темы, которые обычно не поднимаются на официальных переговорах, вспоминая встречи в период своего первого президентского срока с 2017 по 2021 год.

Трамп также напомнил о своей встрече с лидером КНДР в демилитаризованной зоне на границе двух Корей в июне 2019 года. Тогда он пересёк границу и стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию Северной Кореи, что сам Трамп назвал «незабываемым моментом».

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты поддерживают «каналы коммуникации» с Пхеньяном. Кроме того, он не исключил, что «на каком-то этапе» он может «пойти на контакт» с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше