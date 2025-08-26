Трамп прислал Алиеву совместные фотографии и назвал его великим лидером

На снимке, сделанном после подписания соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве США, запечатлены Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, стоящие рядом и держащиеся за руки. Алиев отметил, что высоко ценит поддержку Трампа в вопросе нормализации отношений с Арменией и продвижения мирной повестки на Южном Кавказе, и выразил ему благодарность за внимание и помощь.