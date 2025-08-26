Ричмонд
Трамп прислал Алиеву совместные фотографии и назвал его великим лидером

Президент Азербайджана Ильхам Алиев получил от американского лидера Дональда Трампа фотографию с личной подписью, на которой глава Белого дома назвал коллегу «великим лидером». Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского руководства.

Источник: Life.ru

«Ильхам, ты великий лидер», — говорится в сообщении Трампа, адресованном Алиеву.

На снимке, сделанном после подписания соглашения между Баку и Ереваном при посредничестве США, запечатлены Трамп, Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, стоящие рядом и держащиеся за руки. Алиев отметил, что высоко ценит поддержку Трампа в вопросе нормализации отношений с Арменией и продвижения мирной повестки на Южном Кавказе, и выразил ему благодарность за внимание и помощь.

Напомним, 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян подписали в Вашингтоне декларацию о мире. Это произошло на их встрече с американским лидером Дональдом Трампом.

