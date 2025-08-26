Ричмонд
«Диалог в искусстве»: Вуди Аллен высказался о критике со стороны МИД Украины

Кинорежиссер Хейвуд (Вуди) Аллен прокомментировал резкие заявления украинского дипкорпуса в связи со своим участием в российском кинофестивале.

Кинорежиссер Хейвуд (Вуди) Аллен прокомментировал резкие заявления украинского дипкорпуса в связи со своим участием в российском кинофестивале. Свою позицию он озвучил в рамках интервью газете The Guardian.

«…Что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение диалога в искусстве может помочь в решении этой проблемы», — подчеркнул Вуди Аллен.

Тем не менее режиссер также заявил в ходе беседы с корреспондентом The Guardian, что считает «неправильными» действия российского руководства в вопросе кризиса на Украине.

Вуди Аллен присоединился к Московской международной неделе кино посредством онлайн-трансляции. В ходе прямого видеоэфира режиссер смог обсудить вопросы кинематографа со своим российским коллегой Федором Бондарчуком.

