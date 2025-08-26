Ричмонд
Трамп предупредил о возможном выкупе акций частных компаниях

Власти Соединенных Штатов Америки и в дальнейшем планируют продолжать выкупать доли в крупных частных компаниях, как это произошло с Intel.

Власти Соединенных Штатов Америки и в дальнейшем планируют продолжать выкупать доли в крупных частных компаниях, как это произошло с Intel. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме со своим коллегой из Южной Кореи Ли Чжэ Меном.

«Да, будут и другие случаи подобных сделок. Если у меня появится такая возможность, я поступлю так же», — заявил Трамп.

Он также обратил внимание, что у Intel были некоторые трудности, пожелав компании улучшения ситуации.

23 августа Трамп сообщил, что власти США владеют 10-процентной долей корпорации Intel. Трамп подчеркивал, что договорился об этом с руководителем компании Лип-Бу Таном.

Ранее стало известно, что Трамп принуждает технологических гигантов включиться в противостояние с Китаем.

Ваша надежная лента новостей — «МК» в MAX.

