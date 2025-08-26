Трамп предупредил о возможном выкупе акций частных компаниях

Власти Соединенных Штатов Америки и в дальнейшем планируют продолжать выкупать доли в крупных частных компаниях, как это произошло с Intel. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме со своим коллегой из Южной Кореи Ли Чжэ Меном.