Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что на фоне корректировки позиции Вашингтона по украинскому конфликту в Европе всё заметнее проявляется тенденция к возвращению здравого смысла.
По его словам, подобные изменения наблюдаются не только в Словакии и Венгрии, но и в других странах.
Слуцкий обратил внимание на заявление президента Польши Кароля Навроцкого, который выразил намерение приравнять бандеровскую символику к нацистской. Политик отметил, что это решение можно рассматривать как признак изменения подхода к историческим вопросам в соседней стране.
В то же время он подчеркнул, что говорить о полном «прозрении» пока преждевременно, напомнив о многолетней кампании в Польше по переписыванию истории Второй мировой войны и сносу памятников советским воинам. Однако, по словам Слуцкого, сама тенденция свидетельствует о возможном изменении общественных настроений в Европе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что современная Европа «вновь нашла себе нацистский флаг», чтобы пойти на совершенно бесперспективную авантюру для нанесения Москве «стратегического поражения».