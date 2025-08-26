Москва
+12°
переменная облачность
Москва
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп полагает, что США смогут выстроить «замечательные отношения» с КНР

Американский лидер подчеркнул, что у США есть серьёзные рычаги влияния в переговорах с Китаем.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на установление «замечательных отношений» между Вашингтоном и Пекином. Такое заявление он сделал в Белом доме в начале встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, отвечая на вопросы журналистов.

Американский лидер подчеркнул, что у США есть серьёзные рычаги влияния в переговорах с Китаем, особенно в торговой сфере. По его словам, Вашингтон располагает «невероятными картами», использование которых могло бы нанести ущерб Китаю, однако он не намерен прибегать к таким мерам, предпочитая сохранять пространство для диалога.

Трамп также отметил, что Соединённые Штаты не будут ограничивать приезд китайских студентов, подчеркнув важность академического обмена. Он напомнил, что в американских вузах обучаются около 600 тысяч граждан Китая, и заверил, что «мы поладим с Китаем».

Ранее Трамп заявил о планах побывать в Китае в 2025 году или чуть позже. Он также рассказал, что общался с председателем КНР Си Цзиньпином «достаточно недавно».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше