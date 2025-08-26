Трамп полагает, что США смогут выстроить «замечательные отношения» с КНР

Американский лидер подчеркнул, что у США есть серьёзные рычаги влияния в переговорах с Китаем, особенно в торговой сфере. По его словам, Вашингтон располагает «невероятными картами», использование которых могло бы нанести ущерб Китаю, однако он не намерен прибегать к таким мерам, предпочитая сохранять пространство для диалога.