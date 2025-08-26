Трамп полагает, что США смогут выстроить «замечательные отношения» с КНР

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на установление «замечательных отношений» между Вашингтоном и Пекином. Такое заявление он сделал в Белом доме в начале встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном, отвечая на вопросы журналистов.
Американский лидер подчеркнул, что у США есть серьёзные рычаги влияния в переговорах с Китаем, особенно в торговой сфере. По его словам, Вашингтон располагает «невероятными картами», использование которых могло бы нанести ущерб Китаю, однако он не намерен прибегать к таким мерам, предпочитая сохранять пространство для диалога.
Трамп также отметил, что Соединённые Штаты не будут ограничивать приезд китайских студентов, подчеркнув важность академического обмена. Он напомнил, что в американских вузах обучаются около 600 тысяч граждан Китая, и заверил, что «мы поладим с Китаем».
Ранее Трамп заявил о планах побывать в Китае в 2025 году или чуть позже. Он также рассказал, что общался с председателем КНР Си Цзиньпином «достаточно недавно».