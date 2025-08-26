Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан заявил о последствиях угроз Зеленского в адрес Венгрии

Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Венгрии не останутся без последствий. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в соцсетях.

Источник: Life.ru

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу “Дружба”, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это ещё раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — написал Орбан.

Премьер добавил, что Украина не добьётся участия в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Киев в намерении втянуть Будапешт в военный конфликт путём атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». Напомним, очередное нападение парализовало поставки, ремонт трубопровода продолжается.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше