Орбан заявил о последствиях угроз Зеленского в адрес Венгрии

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу “Дружба”, потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз. Это ещё раз доказывает, что венгры приняли правильное решение», — написал Орбан.
Премьер добавил, что Украина не добьётся участия в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто обвинил Киев в намерении втянуть Будапешт в военный конфликт путём атак ВСУ на нефтепровод «Дружба». Напомним, очередное нападение парализовало поставки, ремонт трубопровода продолжается.